По стопам матери: Шепелев проговорился о будущем сына Фриске

Дмитрий Шепелев нечасто показывает в соцсетях снимки сына от Жанны Фриске. Тем ценнее для поклонников певицы любая информация о жизни Платона. На днях Шепелев вместе с сыном сходил на концерт Басты. Мальчик с восхищением смотрел на огромный стадион, заполненный людьми: свободных мест на выступлении просто не было. Оказалось, что Платон с интересом относится к сфере шоу-бизнеса, мечтает пойти по стопам матери и стать певцом.

«Мечтает тоже собирать стадионы», — признался Дмитрий подписчикам.

Напомним, после трагической смерти артистки в 2015 году Шепелев ограничил общение мальчика с родителями и друзьями возлюбленной. Он неоднократно отмечал, что хотел оградить сына от разных ток-шоу, постоянными участниками которых стали близкие Фриске. В 2017 году телеведущий познакомился с дизайнером Екатериной Тулуповой, их дети ходили в один садик. Через год пара начала жить вместе, а сейчас Дмитрий и Екатерина стали многодетными родителями — в прошлом марте у них родился общий сын.

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