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По стопам Куравлева: вы ахнете, как на самом деле живет 82-летняя Лариса Голубкина

29 августа 2022 13:00
По стопам Куравлева: вы ахнете, как на самом деле живет 82-летняя Лариса Голубкина

Артистка приняла важное решение.

Актриса Лариса Голубкина сообщила поклонникам важную новость. В жизни знаменитости произошли большие перемены, которые теперь активно обсуждаются в Сети.

Как оказалось, артистка пошла по стопам Леонида Куравлева, который провел остаток своих дней в доме престарелых. Вдова Андрея Миронова тоже оказалась в пансионате, покидать который не намерена.

Подробности о том, как на самом деле живет звезда «Гусарской баллады», удалось узнать корреспондентам портала «Экспресс газета». Вдова Миронова заявила, что живет в доме престарелых с 2015 года. При этом звезда не сообщила, как он называется и где находится.

Однако Голубкина подчеркнула, что решение остаться в пансионате было добровольным. Забытой или ненужной знаменитость себя не чувствует. «Дочка сейчас приедет навестить. Мы погуляем и пообедаем», — подытожила артистка.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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