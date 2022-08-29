По стопам Куравлева: вы ахнете, как на самом деле живет 82-летняя Лариса Голубкина

Актриса Лариса Голубкина сообщила поклонникам важную новость. В жизни знаменитости произошли большие перемены, которые теперь активно обсуждаются в Сети.

Как оказалось, артистка пошла по стопам Леонида Куравлева, который провел остаток своих дней в доме престарелых. Вдова Андрея Миронова тоже оказалась в пансионате, покидать который не намерена.

Подробности о том, как на самом деле живет звезда «Гусарской баллады», удалось узнать корреспондентам портала «Экспресс газета ». Вдова Миронова заявила, что живет в доме престарелых с 2015 года. При этом звезда не сообщила, как он называется и где находится.

Однако Голубкина подчеркнула, что решение остаться в пансионате было добровольным. Забытой или ненужной знаменитость себя не чувствует. «Дочка сейчас приедет навестить. Мы погуляем и пообедаем», — подытожила артистка.