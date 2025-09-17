По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло

Обычно в рейтинги самых дорогих звезд Голливуда попадают только ветераны: Анджелина Джоли, Брэд Питт, Райан Рейнольдс. Молодым актерам редко удается прорваться к таким же гонорарам — за редким исключением.

Одним из таких примеров когда-то стала Дженнифер Лоуренс. В 2015 году, в возрасте всего 25 лет, актриса возглавила рейтинг Forbes и два года подряд оставалась самой высокооплачиваемой актрисой мира. Теперь к этому списку может добавиться новый лидер, которому нет и 30.

Тимоте Шаламе в 29 лет получил аванс в размере 25 миллионов долларов за главную роль в триллере Джеймса Мэнголда «Высокая сторона». То есть платить актеру готовы уже заранее: хотя он даже на съемочной площадке еще не был.

Ставка на типичное ограбление и гонки

История расскажет о бывшем мотогонщике, который вместе с братом становится грабителем банков. За камерой — Джеймс Мэнголд, автор «Ford против Ferrari» и «Логана». По духу картина обещает быть близка к «Схватке» Майкла Манна и «Любой ценой». Прокатчиком выступит Paramount Pictures.

25 миллионов долларов — новый рекорд для Шаламе. До этого крупнейший чек актера составил 9 миллионов за «Вонку».

Лоуренс хоть и первой из «молодых» пробила планку с таким же авансом, но с учетом частоты появления Шаламе в новых фильмах — тот легко может превзойти коллегу уже в ближайшие пару лет.

По данным Celebrity Net Worth, сегодня состояние Шаламе оценивается в 25 миллионов долларов — гонорар за один фильм равноценен сумме его накоплений за всю жизнь. Удивительно. Есть основания полагать, что его стремительный взлет во многом связан с «Дюной» Дени Вильнева, которая превратила актера в кумира.

Ранее мы писали: Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом