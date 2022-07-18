«По стопам бывшей»: вышедшего на сцену экс-супруга Бузовой растоптали

Дмитрий Тарасов, видимо, решил окончательно закончить футбольную карьеру. На днях он предстал перед подписчиками в соцсетях в новом амплуа. Спортсмен записал видео с отрывком из новой песни, которую он исполняет вместе с супругой Анастасией Костенко. Полная версия должна появиться в Сети на днях.

«Выходим в космос прям из нашей спальни», — поется в треке.

Скорее всего, таким образом футболист решил окончательно развеять слухи о проблемах в браке. Но в Сети вышедшего на сцену экс-супруга Бузовой все равно растоптали. Блогер Лена Миро даже предсказала, что в погоне за популярностью футболист может надолго обосноваться на эстраде. К тому же, как заметила Миро, его трек «ничем не хуже творчества Бузовой». А ее подписчики удивились тому, что Тарасов уже давно строит новые отношения, но все еще завидует популярности Ольги.

«Все по стопам бывшей идет, то соцсети вести начал, марафоны, то запел уже. Вот она покоя не дает. Даже молодая жена с кучей детишек не отвлекают», — отметил один из комментаторов.