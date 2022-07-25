По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах

35-летняя Настасья Самбурская активно пробует себя в разных жанрах. В последние годы она пыталась реализоваться как певица в жанре шансон, но ее карьера закончилась скандальным расставанием с продюсером Виктором Дробышем и судебными исками. Один из последних процессов Настасья проиграла и осталась должна Дробышу многомиллионную сумму. Затем Самбурская запускала онлайн-марафон, который не оценили пользователи Сети. А теперь девушка осваивает танцы на пилоне.

В соцсетях Самбурская пошла вразнос у всех на глазах и поделилась первыми приобретенными навыками, в шутку назвав свой короткий номер «стриптизом для бедных». Пользователи интернета тут же сравнили ее с Ольгой Бузовой, ведь она несколько месяцев назад тоже рассказала о занятиях на пилоне. По мнению комментаторов, Самбурская просто копирует певицу, таланты которой постоянно высмеивает.