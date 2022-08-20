По стопам Бузовой: Дубцова засветилась в объятиях скандально известного иностранца

Не так давно Ирина Дубцова отправилась в отпуск, который решила провести в Турции. Как оказалось, артистка давно является поклонницей местного телевидения, поэтому во время путешествия посетила съемочные площадки популярных проектов. Певице даже удалось сфотографироваться с местной знаменитостью Джанером Топчу.

По словам Дубцовой, сейчас Джанер активно снимается в сериале «Услышь меня». Актер постепенно набирает популярность и уже совсем скоро сможет посоперничать с такими звездами, как Бурак Озчивит и Керем Бюрсин. Именно на площадке готовящегося проекта исполнительница и застала своего кумира, повторив тем самым недавний снимок Бузовой с Озчивитом во время приезда того в Москву.

«Знакомьтесь, этот симпатичный парень — главный герой. Прошу смотреть, любить и обожать», — рассказывает певица в своем блоге.

При этом знаменитость намекнула, что и сама снялась в новом сериале. Артистка не раскрыла подробности своей роли, но, как уверены пользователи Сети, они обязательно увидят ее в одной из предстоящих серий.