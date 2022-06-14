По совету Малышевой: главная сваха страны решилась на откровения

Роза Сябитова активно готовится к тому, чтобы стать бабушкой. Ее дочь Ксения сейчас на последних месяцах беременности. И за молодой женщиной присматривают лучшие столичные врачи. Как призналась главная сваха страны, Ксения наблюдается в клинике, где ей самой когда-то в прошлом делали операцию. А вот в вопросах выбора роддома Сябитова надеется положиться на помощь известного теледоктора.

«В этом вопросе будем советоваться с Леной Малышевой», — подчеркнула Сябитова в беседе с порталом PROZVEZD .

Роза предполагает, что они остановятся не на модной клинике, а на обычном роддоме с хорошими специалистами. При этом в зарубежные больницы Ксения обращаться не собирается. По словам Сябитовой, они с дочерью полностью доверяют российским врачам. Более того, сейчас сваха надеется найти и медсестру в Подмосковье, которая могла бы приходить в их загородный дом после родов и осматривать малыша. В особняке Роза уже обустроила все для жизни молодой семьи: она надеется, что первые три месяца дочь с зятем и новорожденным ребенком проведут с ней.