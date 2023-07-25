По советской красавице мужчины сходили с ума, а она себя ненавидела: причина шокирует

Людмила Чурсина считалась одной из самых красивых актрис своей эпохи. У нее была армия поклонников по всему СССР, а мужчины всегда оборачивались ей вслед, когда случайно видели артистку на улице. Чурсина могла похвастаться статной фигурой и точеными чертами лица, однако сама актриса не была в восторге от своей внешности.

Со школьной скамьи Людмила Алексеевна стеснялась собственного роста. Когда на физкультуре ученики вставали в шеренгу, Чурсина всегда оказывалась в ее начале. Из-за того, что она была даже выше мальчишек, у нее развились серьезные комплексы.

Людмила Алексеевна начала сутулиться и стесняться своей фигуры. На танцах она всегда скромно стояла в стороне, ведь никто не был готов пригласить девушку выше себя. Когда Чурсина поступила в театральный, ей пришлось работать над своей зажатостью.

У артистки ушло много лет, чтобы научиться уверенности в себе. В конце концов профессия помогла кинозвезде раскрепоститься и принять себя такой, какая она есть.