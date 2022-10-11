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По следам Пересильд: 60-летняя звезда Голливуда готовится к отправке в космос

11 октября 2022 07:30
По следам Пересильд: 60-летняя звезда Голливуда готовится к отправке в космос

На Западе могут снять свою версию фильма «Вызов».

Год назад в полете на МКС приняли участие российские кинематографисты. Актриса Юлия Пересильд и постановщик Клим Шипенко отсняли там несколько кадров для будущего фильма о космонавтах под названием «Вызов». Пока работа над картиной все еще ведется. Недавно выяснилось, что русская команда не единственная, кто заинтересовался такими возможностями для кино.

Теперь сняться в космосе планирует и Том Круз. Эти идеи он высказывал еще пару лет назад, но все свободное время актера отнимали съемки для франшизы «Миссия невыполнима». Сейчас же Круз намерен стать первой голливудской звездой, которая на самом деле окажется в космосе.

По следам Пересильд: 60-летняя звезда Голливуда готовится к отправке в космос

Как пишет Super, со ссылкой на продюсера будущего проекта Донну Лэнгли, режиссером назначен Даг Лайман. По сюжету герой Круза не только полетит на МКС, но и выйдет за ее пределы. Такой эксперимент станет украшением ленты, однако большая часть ее сцен будет все-таки снята на Земле. Как подобные нагрузки выдержит 60-летний актер, пока неясно.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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