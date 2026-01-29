По следам нацистских преступников: этому детективу с Хабаровым уже два года, но о нем мало кто знает — НТВ не подкачал

Антон Хабаров снялся во множестве сериалов и фильмов. Особенно хорошо удаются актеру не только романтические герои, но и следователи, ведущие расследование сложных дел.

В 2019 году на канале НТВ вышел сериал «Алекс Лютый», в котором полковник Сухарев спустя много лет ведет поиск нацистского преступника Александра Лихновского. Зрители ждали продолжение проекта. Сериал вышел, но в главной роли уже снялся Антон Хабаров, так как Сергей Пускепалис, исполнивший роль Сухарева погиб. Мы расскажем вам о третьем сезоне — «Алекс Лютый. Дело сирот».

О чем сериал

После самоубийства Манкевича, бывшего руководителя айнзацгруппы СС, подполковник Андрей Елисеев в исполнении Антона Хабарова начинает розыск членов его группы. Елисеев и его команда выясняют, что в августе 1941 года в здании музея находился карательный отряд Манкевича, рядом с которым скрывались оставленные при эвакуации дети из детского дома. Эти дети затем исчезли. Используя секретный архив Алекса Лютого, Елисеев устанавливает состав отряда Манкевича. Тем временем оставшиеся в живых члены отряда погибают при загадочных обстоятельствах.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, интригующий сюжет. Сериал все время держит в напряжении и финал предсказать совершенно невозможно. Также понравится атмосфера и актеры — качественное воссоздание советской эпохи. Помимо Хабарова в сериале снимаютcя Екатерина Олькина, Эмилия Спивак, Дмитрий Лебедев и другие российские звезды. Драма исследует страшные страницы войны, раскрывая жестокие преступления прошлого. Частично фильм перекликается со страницами истории.