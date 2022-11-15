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Киноафиша Статьи По сговору? Главную соперницу секс-символов советского кино предпочли «убрать»

По сговору? Главную соперницу секс-символов советского кино предпочли «убрать»

15 ноября 2022 19:45
По сговору? Главную соперницу секс-символов советского кино предпочли «убрать»

Карьера знаменитости казалась такой многообещающей.

У Веры Сарановой было все для того, чтобы стать звездой советского кино — и актерский талант, и поразительная красота. Артистка вполне успешно дебютировала в четырехсерийной картине «Человек в проходном дворе», после чего ее карьера пошла на спад.

Режиссеры не хотели давать знаменитости главные роли, поэтому ей пришлось довольствоваться съемками в эпизодах. Между тем зрители не переставали восхищаться внешними данными Сарановой. Медленно, но верно она становилась главной соперницей таких секс-символов СССР, как Наталья Кустинская, Светлана Светличная, Наталья Фатеева.

Не обошлось без подозрений в том, что именно они причастны к провалу исполнительницы роли Раи Познанской. Есть версия о том, что актрисы могли учинить сговор, чтобы устранить свою конкурентку.

По сговору? Главную соперницу секс-символов советского кино предпочли «убрать»

«И сколько таких подлинных, неординарных талантов загублено было богемными интригами», — подметил один из пользователей Сети.

Фото: Кадры из фильмов «Бриллиантовая рука» (1969), «Иван Васильевич меняет професси» (1973), «Человек в проходном дворе» (1971)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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