Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)

По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)

24 августа 2025 17:38
По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)

От авторов картины ждали хотя бы извинений, но получили нечто совсем другое.

Есть фильмы ужасов про зомби, есть про оживших кукол, а есть «Сербский фильм» — лента, которую многие хотели бы забыть. В 2010-м режиссер Срджан Спасоевич выпустил адский коктейль из насилия и шокирующих сцен, после которых зрителям требовалось не попкорн, а успокоительное.

С тех пор картина носит звание самой запрещаемой: ее кромсали цензурой и снимали с фестивалей. И теперь у нее появился документальный «памятник».

По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)

Стивен Биро, сооснователь компании Unearthed Films (той самой, что распространяла оригинальную ленту), снял «Сербский документальный фильм» — и получилось еще гаже. Вместо анализа, почему кино эксплуатирует насилие, или взгляда на связь с темной историей Сербии, мы получили 80-минутный рекламный буклет.

Лента собрана из закулисных кадров и интервью со съемочной группой. Никаких критиков — только режиссер и актеры, дружно убеждающие публику в своей гениальности. Они твердят: шок-сцены были «необходимы», чтобы передать жизнь в послевоенной Сербии.

По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)

Со стороны это выглядит как коллективное алиби. Когда актрисы вспоминают, как с них снимали слепки для сцен насилия, камера торопливо ловит их нервный смех.

Самое неприятное здесь — не кадры, а тон: зрителя уговаривают, что «ничего страшного не произошло». Документалка избегает разговора о гендерной оптике или восприятии такого контента.

Вместо этого съемки подаются как героическая экспедиция — словно речь о «Челюстях», а не о постановке кошмарных сцен с младенцем.

По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)

В итоге «Сербский документальный фильм» оказался не исследованием, а апологией — попыткой обелить один из самых мерзких хорроров в истории жанра. Если у Спасоевича была смелость шокировать, то Биро предлагает скучную лекцию о том, почему мы обязаны уважать то, что уважать невозможно.

Ранее мы писали: «Поезд в Пусан» — это еще цветочки: 5 самых страшных корейских хорроров, после которых точно будут сниться кошмары

Фото: Кадры из фильма «Сербский фильм» (2010)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео) Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео) Читать дальше 24 августа 2025
Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Читать дальше 22 августа 2025
Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде Читать дальше 21 августа 2025
Тим Бертон никогда не устанет пересматривать эти два фильма — фанаты хоррор-режиссера такому выбору удивятся Тим Бертон никогда не устанет пересматривать эти два фильма — фанаты хоррор-режиссера такому выбору удивятся Читать дальше 25 августа 2025
Очки Нео и Морфеуса — это не просто мода: объясняем, зачем они нужны в «Матрице» Очки Нео и Морфеуса — это не просто мода: объясняем, зачем они нужны в «Матрице» Читать дальше 25 августа 2025
Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой Читать дальше 25 августа 2025
Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг Читать дальше 25 августа 2025
Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney Читать дальше 25 августа 2025
«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики «Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики Читать дальше 25 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше