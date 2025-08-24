По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)

От авторов картины ждали хотя бы извинений, но получили нечто совсем другое.

Есть фильмы ужасов про зомби, есть про оживших кукол, а есть «Сербский фильм» — лента, которую многие хотели бы забыть. В 2010-м режиссер Срджан Спасоевич выпустил адский коктейль из насилия и шокирующих сцен, после которых зрителям требовалось не попкорн, а успокоительное.

С тех пор картина носит звание самой запрещаемой: ее кромсали цензурой и снимали с фестивалей. И теперь у нее появился документальный «памятник».

Стивен Биро, сооснователь компании Unearthed Films (той самой, что распространяла оригинальную ленту), снял «Сербский документальный фильм» — и получилось еще гаже. Вместо анализа, почему кино эксплуатирует насилие, или взгляда на связь с темной историей Сербии, мы получили 80-минутный рекламный буклет.

Лента собрана из закулисных кадров и интервью со съемочной группой. Никаких критиков — только режиссер и актеры, дружно убеждающие публику в своей гениальности. Они твердят: шок-сцены были «необходимы», чтобы передать жизнь в послевоенной Сербии.

Со стороны это выглядит как коллективное алиби. Когда актрисы вспоминают, как с них снимали слепки для сцен насилия, камера торопливо ловит их нервный смех.

Самое неприятное здесь — не кадры, а тон: зрителя уговаривают, что «ничего страшного не произошло». Документалка избегает разговора о гендерной оптике или восприятии такого контента.

Вместо этого съемки подаются как героическая экспедиция — словно речь о «Челюстях», а не о постановке кошмарных сцен с младенцем.

В итоге «Сербский документальный фильм» оказался не исследованием, а апологией — попыткой обелить один из самых мерзких хорроров в истории жанра. Если у Спасоевича была смелость шокировать, то Биро предлагает скучную лекцию о том, почему мы обязаны уважать то, что уважать невозможно.

