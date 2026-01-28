По рукам, по глазам: вы узнаете их из тысячи – угадайте классику советского кино по части тела актера (тест)

Гарантируем: эти кадры вы видели десятки, а то и сотни раз.

Сегодня удивим вас тестом, который кажется легким только на первый взгляд. Давайте выяснять, вглядываетесь ли вы в детали любимых советских фильмов, или просто смотрите их фоном.

Мы просто ввели названия культовых фильмов, выбрали популярные кадры оттуда, обрезали в неочевидных местах – и теперь вам придется узнать для себя много нового.

Ведь, например, по лицу целиком проще простого разгадать, из какого фильма кадр. Но по руке? По кусочку платья? По вздернутому вверх большому пальцу и кусочку погона? Думаете, справитесь?

Один из вопросов, гарантируем, заставит подумать. Ведь вы со 100% вероятностью назовете фильм, из которого мы выдернули кадр. Но задачка будет чуть сложнее, чем в остальных случаях. Словом, ждем ваши результаты в комментариях. И не стесняйтесь брать лупу.