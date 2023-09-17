По рецепту Гузеевой пирог получится даже у криворуких: домашние будут просить еще и еще

Лариса Гузеева признается, что в своем блоге в социальных сетях «редко дает артистку». Знаменитость почти не делится закулисьем актерской профессии. Зато часто показывает свой быт.

Однажды звезда продемонстрировала интернет-пользователям сырный пирог, который приготовила сама. Угощение было настолько румяным и аппетитным, что подписчики атаковали коллегу Сябитовой просьбами дать рецепт. Ведущая шоу «Давай поженимся!» оказалась нежадной и поделилась инструкцией по приготовлению простого и вкусного блюда, которое получится даже у криворуких.

Среди ингредиентов — стакан кефира, четыре яйца, мука, черный перец, сыр и четверть стакана растительного масла. Кефир нужно смешать с яйцами, а после добавить муку. Добившись консистенции густой сметаны, актриса кладет чайную ложку черного перца, а затем «как одержимая» натирает сыр.

Его, согласно рецепту Ларисы Александровны, должно быть много.

На заключительном этапе готовки сыр смешивается с тестом и четвертью стакана подсолнечного масла. Выпекать нужно на протяжении 50 минут при температуре 180 градусов, предварительно подготовившись к тому, что домашние будут просить еще и еще.