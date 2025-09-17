«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест)

Помимо незабываемых героев, советское кино подарило нам самые искренние фразы о любви. Из цитируют и помнят даже те, кто смотрел фильмы лишь однажды.

Но время имеет свойство притуплять воспоминания, и даже самые проникновенные признания могут забыться и потерять связь с фильмом. Сможете ли вы без колебаний вспомнить, в каких кинолентах звучали знаменитые строки?

Проверим! Перед вами 5 фраз о любви из советской классики. Ваша задача — угадать фильмы, которые подарили миру эти прекрасные слова. Желаем удачи!

Ранее мы писали: Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест)