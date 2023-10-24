По правде, никакой не Ролан: настоящее имя Быкова удивляет

Актер и режиссер Ролан Быков по праву входит в число классиков советского кино. Но история его собственной жизни не уступала самому невероятному сценарию. Даже имя мэтр носил выдуманное.

Родители будущей звезды планировали назвать сына в честь французского драматурга и писателя Ромена Роллана. Но когда мать регистрировала малыша, то она перепутала имя и фамилию нобелевского лауреата, поэтому вместо Ромена назвала его Роланом.

При получении паспорта у режиссера снова возникла проблема. Паспортистка допустила ошибку и выдала документы на имя Роланда. Поэтому официально артиста звали Роланд Антонович.

Отец Быкова изначально был Семеном Гордановским. Но бывший махновец и легенда отрядов Буденного решил уйти на покой под другим именем и назвал себя Антоном Быковым, а после передал фамилию и сыну. Так вместо Ромена Семеновича на свет и появился Ролан Антонович.