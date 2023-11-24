«По полю танки грохотали»: популярную у фронтовиков песню годами исполняли неправильно

Песня «По полю танки грохотали» впервые прозвучала в фильме «На войне как на войне», снятом по повести Виктора Курочкина. В ней был представлен текст, который стал известен почти каждому.

Один из куплетов, содержит некоторые особенности. Например, первая и третья строки не рифмуются:

«И будет карточка пылиться На полке пожелтевших книг. В военной форме, при погонах, И ей он больше не жених».

Вероятно, в первоначальной версии в третьей строчке был использован вариант «...при петлицах». Однако в 1943 году в Советской армии петлицы были заменены на погоны, и, возможно, как раз это вызвало изменение текста.

Также были исключены глагольные рифмы «И похоронка понесется / Сын ваш больше не вернется» и «И мать от горя зарыдает / И дорогая не узнает» из народного варианта песни.

Впрочем, эти изменения не повлияли на смысл и эмоциональную силу песни. Она по-прежнему передает атмосферу военного времени и потерь, которые несет война.