По паспорту никакая не Александрова: правда о настоящей фамилии звезды «Екатерины» удивляет

Многие артисты берут псевдонимы, чтобы их имя и фамилия лучше запоминались зрителям и режиссерам. Например, Марину Влади при рождении звали Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, а настоящее имя Оскара Кучеры – Евгений Боголюбов. Не исключение стала и Марина Александрова.

Актриса, прославившаяся благодаря ролям в «Бедной Насте», «Котовском» и «Екатерине», по паспорту вовсе не Александрова.

Настоящая фамилия артистки – Пупенина.

Когда молодую актрису пригласили в фильм «Империя под ударом», режиссер посоветовал ей взять более благозвучный псевдоним.

Артистка вспомнила о красивой фамилии своей бабушки по отцовской линии – Александрова – и решила, что отныне зрители запомнят ее как Марину Александрову.