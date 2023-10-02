По одной колхозной привычке легко вычислить россиянку за границей: рассекретила Хромченко

Иногда русские туристы за рубежом безошибочно выделяют своих соотечественников. Причем сделать это можно не только по речи людей, но и просто оценив их внешний вид. Так, есть определенная привычка, которой следуют исключительно россиянки. И она никак не соотносится с правилами модного этикета.

Один из пользователей задал в соцсетях Эвелине Хромченко вопрос о том, допустимо ли носить солнцезащитные очки на голове. Журналистка неоднократно подчеркивала, что такой способ использования аксессуара в качестве ободка для волос — настоящая безвкусица. Более того, по словам эксперта, именно эта деталь выдает русскую женщину за границей, ведь больше так никто не делает.

«С любой такой барышней в любой точке света можно заговорить по-русски. Даю 90%, что она поймет речь», — заявила Хромченко.

Иностранки используют солнцезащитные очки строго по назначению. Если же они становятся не нужны, то женщины складывают их в футляр и убирают в сумку. В крайнем случае очки можно зацепить за одежду.