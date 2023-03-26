По очереди кормили из бутылочки: вас до слез тронет история со съемок «Интернов»

Во время работы коллегам так или иначе приходится взаимодействовать друг с другом, и порой профессиональные отношения плавно перетекают в дружеские. Даже артисты с непредсказуемым графиком и съемками в разных проектах не стали исключением.

Так, актёры сериала «Интерны» очень сблизились друг с другом и постоянно шутили на площадке. Однако по-настоящему их сплотил не юмор, а ответственность за чужие жизни. В один из дней, ребята обнаружили пятерых брошенных котят. Они были слишком малы и поэтому не могли есть сухой корм. Поэтому артисты по очереди кормили сирот молоком из бутылочки.

Когда пришло время искать дом для милых животных, Иван Охлобыстин использовал свою популярность и через социальные сети сообщил, что бесплатно отдаёт пушистых котят. Благодаря его сообщению для маленьких обитателей съёмочной площадки быстро нашли новых хозяев.