По ним вышел бы неплохой спин-офф: 3 вопроса, на которые финал «Игры в кальмара» не дал ответа

«Игра в кальмара» начиналась как бодрый триллер для любителей дорам, а превратилась в масштабную вселенную, выросшую до трех сезонов. И финал последнего дал зрителям немало эмоций, но при этом оставил за собой длинный шлейф вопросов.

Можно предположить, что авторы сознательно не закрыли некоторые линии — так останется пространство для спин-оффов. Но вот загвоздка — на данный момент никаких продолжений и ответвлений не планируется.

Так что ниже — три главных вопроса, на которые зрители пока так и не получили ясного ответа. И не факт, что вообще получат.

1. Закончилась ли жуткие игры для Южной Кореи?

Вроде бы остров, где проводились соревнования, наконец уничтожен, и теперь о его существовании знают хотя бы в береговой охране. Так что финал будто намекает: старый формат подошёл к концу.

Но так ли это на самом деле? Концовка сезона переносит нас в Америку, где игра спокойно себе продолжается. Так что же это значит? Может, игры просто переедут в другую страну, а организатором ничто не помешает приглашать участников не только из Штатов, но и из Южной Кореи?

А что, если в самой Корее существовали и другие площадки, столь же удачно скрытые от посторонних глаз? И тот факт, что на одном острове пришлось всё взорвать — ещё не значит, что система в этой стране окончательно рухнула.

Есть ощущение, что в финале был просто сломан один из винтиков — но машина и без него будет неплохо работать дальше. И кто знает, вдруг, подобная «неудача» для распорядителя — лишь повод сделать следующую территорию еще более засекреченной и охраняемой, а игры — куда более чудовищными?

2. Как вообще себя ощущает фронтмен?

К слову о распорядителе. Хван Ин Хо — один из самых неоднозначных персонажей сериала. Формально он — ведущий, один из тех, на ком держится вся эта жестокая система. Но мы явно видим, что смерть Ки Хуна не была для него забавой, что-то внутри словно надломилось.

Плюс в конце сезона он делает относительно человечный (если не считать всей предыстории) поступок: передаёт дочери Ки Хуна выигрыш её отца.

Что это было — искупление? Попытка начать всё сначала? Или просто холодный жест, не имеющий эмоциональной нагрузки?

Пока что неясно. Особенно если учесть небольшой диалог распорядителя и нового вербовщика в Лос-Анджелесе. К тому же, обстановка в мире в целом кажется спокойной: ни реакции властей, ни последствий за участие в организации смертельных игр — ничего из этого мы не видим.

И тут есть два варианта. Либо Ин Хо действительно почувствовал раскаяние (возможно, под влиянием самопожертвования Ки Хуна). Либо он, напротив, укрепился в своих убеждениях, что слабых мир не спасает — и теперь с удвоенной силой займётся американской веткой игр.

3. Что будет делать детектив Джун Хо?

После трагической гибели Ки Хуна, Джун Хо, брат ведущего, становится последним человеком, которому удаётся увидеть, как устроена игра изнутри. При этом финал сезона будто забывает о многолетнем «конфликте» братьев.

Они просто пересеклись взглядами — и разошлись. Без объяснений, без эмоционального диалога, вообще без какого-либо финального аккорда.

При этом в конце на руках у Джун Хо оказывается младенец — дочь игрока 222 и фактически победительница последней игры. Деньги и ответственность за ребёнка — всё передано именно ему.

Что детектив будет делать дальше? Попытается ли ещё раз отыскать брата? Оставит всё в прошлом и решит растить малышку? Если второе, то как он оформит опекунство и как вообще объяснит, при каких обстоятельствах был найден этот ребенок?

Слишком много вопросов, и, увы, никаких ответов. Но, возможно, это не так уж плохо, ведь наличие тем для обсуждения здорово объединяет фандом и помогает сериалу хайпить ещё долгое время даже после его завершения.

А там, глядишь, получим новый проект.

Ранее мы писали: Это выглядит нелогичным: к финалу «Игры в кальмара» есть вопрос — внимание на сцену с новым вербовщиком