По ним психиатрия плачет: обомлеете, узнав диагноз кота Леопольда и Карлсона

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Может показаться, что этому вопросу сегодня уделяется чрезмерное внимание, а вот в СССР ментальными проблемами страдали крайне редко. Но оказалось, что даже героям популярных советских мультиков не помешало бы сходить к специалисту.

Диагнозы известных персонажей раскрыл врач-психиатр Руслан Исаев. Так, у любимого всеми Карлсона наблюдаются явные признаки нарциссического расстройства личности. И неудивительно: кто еще станет называть себя мужчиной в самом расцвете сил? Герой постоянно нахваливает себя, что не так уж плохо. Вот только восхищение Карлсона самим собой явно не отвечает действительности.

А добряк Леопольд проявляет симптомы пограничного расстройства личности. На первый взгляд кажется, что дружелюбный кот всегда приветлив и невозмутим. Но когда мыши достают его, то он старается спрятаться, продумывая план мести, или принять некий «Озверин». Импульсивность и потеря самоконтроля — явные признаки проблем с психикой. Об этом врач рассказал изданию «Комсомольская правда».

И это только часть от всех психических проблем мультяшных героев. Ослик Иа, к примеру, страдает от депрессии, а Винни Пух — от расстройства пищевого поведения и СДВГ.