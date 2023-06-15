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По ним Голливуд плачет: внучки Папанова выиграли в генетическую лотерею

15 июня 2023 20:15
По ним Голливуд плачет: внучки Папанова выиграли в генетическую лотерею

Совсем не похожи на своего деда.

Анатолий Папанов всю жизнь прожил с единственной женщиной. Его избранницей стала актриса Надежда Каратаева, которая родила от мужа дочь Елену. Сегодня у наследницы Папанова уже свои взрослые дети — Мария и Надежда. Как складывается жизнь внучек народного артиста?

Девушки не пошли по актерскому пути. А зря, ведь обе выросли эффектными красавицами, которые могли бы построить карьеру в Голливуде. Они совсем не похожи на своего деда, внешность которого была обыкновенной и простоватой.

У старшей Марии белокурые волосы, светлые глаза и высокие скулы. Она не только красавица, но и умница. Внучка Папанова отучилась в Институте стран Азии и Африки. Она знает несколько языков. Сегодня Мария живет в Израиле со своим мужем и воспитывает сына по имени Игаль.

Младшая внучка артиста Надежда отучилась на экономиста. Сегодня она работает в банке. Девушка замужем за бизнесменом и воспитывает сына и дочь. Надежда ничуть не уступает своей сестре по красоте. У нее роскошные темные волосы и большие светлые глаза. Обе внучки актера выиграли в генетическую лотерею.

По ним Голливуд плачет: внучки Папанова выиграли в генетическую лотерею
Фото: Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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