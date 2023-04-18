По ним Голливуд плачет: от красоты наследниц Скарлетт О’Хары дух захватывает (фото)

Вивьен Ли навсегда осталась для большинства зрителей отважной девушкой по имени Скарлетт О’Хара из фильма «Унесенные ветром». Актриса оставила после себя дочь Сюзанну, которой было не суждено повторить успех именитой матери.

В отличие от актрисы, ее наследница не блистала красотой и талантом. Зато Сюзанна наладила личную жизнь — вышла замуж за страхового брокера Робина Фаррингтона, которому подарила троих сыновей.

Сегодня у ныне покойной Вивьен Ли есть не только внуки, но и правнуки.

Так, двойняшкам Эми и Софи уже 33 года, и от их красоты захватывает дух. Поклонники актрисы считают, что по ее наследницам плачет Голливуд, но эффектные блондинки не спешат идти по стопам прабабушки.

Эми и Софи никак не связаны с миром кино. Небольшой опыт съемок был только у Софи — больше 10 лет назад она засветилась в документальном проекте, рассказывающем о жизни ее прославленной родственницы.