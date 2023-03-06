По ней сходил с ума весь мир: что стало с самой обсуждаемой моделью 80-х годов (фото)

Черная пантера и одна из красивейших женщин мира по версии People, Наоми Кэмпбелл первой появилась на обложке английского и французского Vogue. Злопыхатели норовят списать скандальную манекенщицу со счетов, но грациозная багира не так проста.

52-летняя модель произвела фурор на Неделе высокой моды в Париже. Дефиле Кэмпбелл в футуристичных макси Off-White не прошло незамеченным, хотя сама манекенщица в последнее время все меньше дает поводов говорить о себе.

Полтора года назад она впервые стала матерью — супермодель родила дочь. Имя отца она до сих пор держит в тайне. Ей приписывали романы со множеством знаменитостей. Среди них басист группы U2 Адам Клейтон, российский бизнесмен Владислав Доронин, актер Роберт Де Ниро и гонщик Флавио Бриаторе. Однако сердце чернокожей красавицы по-прежнему свободно.

Мужчин может отпугивать сложный характер манекенщицы: ее четыре раза за 10 лет осудили за нападения на помощников, папарацци и полицейских. Общественные работы, которые присудили ей за нападки на домработницу, богиня подиума выполняла в дизайнерских нарядах. Фетровые шляпы, меха и платье Dolce & Gabbana за 300 000 долларов говорили сами за себя.