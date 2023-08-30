По ней сходил с ума муж Боярской: эту актрису признали самой некрасивой в России

Российская актриса латвийского происхождения Яна Сексте была первой женой Максима Матвеева. Хоть их брак продлился всего один год, актер был без ума от своей избранницы, пока ему не вскружила голову Елизавета Боярская.

Но если вторая супруга артиста является признанной красавицей, то первая не может похвастаться идеальными чертами лица или модельной внешностью. Более того, она даже попала в рейтинг самых некрасивых российских актрис.

Но к этому списку Яна Сексте отнеслась с юмором. Она пришла в театр и во всеуслышание похвасталась своим «повышением». Актриса заявила, что раньше попадала только в подобные латвийские топы. Она добавила, что в опубликованном списке много фамилий, соседством с которыми можно полноправно гордиться.

Кстати, Яна Сексте и сама призналась, что считает себя некрасивой женщиной, но не испытывает по этому поводу никаких негативных эмоций. И тем более она не страдает от комплексов.