По ней сходил с ума Кончаловский: обомлеете, увидев, как выглядит 79-летняя Марианна Вертинская

Марианна Вертинская дебютировала в кино в 1961 году, снявшись в картине «Високосный год». За годы творчества артистка покорила сердца не только миллионов поклонников по всему миру, но и многих своих коллег.

Так, в молодости у Вертинской был бурный роман с режиссерами Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским, а также, например, с художником Львом Збарским. Близкие знаменитости отмечали, что она пленила окружающих своей красотой и обаянием, поэтому мало кто оставался равнодушным к эффектной артистке.

С годами же Вертинская не лишилась своей красоты. Изредка 79-летняя актриса становится героиней различных ток-шоу, где рассказывает о своей жизни. Как отмечают зрители, звезда «Заставы Ильича» до сих пор отличается эффектной внешностью. Она выглядит значительно младше своих лет, не оставляя равнодушными поклонников.