По нему сходят с ума миллионы россиянок, а он выбрал серую мышку: как выглядит супруга Андрея Чернышова

Актер Андрей Чернышев любим миллионами россиянок – на счету артиста десятки ролей в популярных фильмах и сериалах. За Чернышевым закрепилось амплуа героя-любовника – и артисту приписывали множество романов со звездными красавицами. Но неожиданно Андрей Чернышев оказался однолюбом.

Выяснилось, что с 2016 года Чернышев женат на своей коллеге – артистке театра «Содружество актеров Таганки» Марии Добржинской, которая младше супруга на 11 лет.

Пара вместе с середины нулевых. В 2017 году возлюбленные обвенчалась в Греции, а медовый месяц провели на Кубе.

Многие недоумевают, почему таким красоткам, как Анастасия Цветаева и Анна Снаткина, Андрей Чернышев предпочел скромницу Марию. Однако сам актер уверяет, что по-настоящему счастлив лишь рядом с ней.