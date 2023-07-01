По нему плакал Голливуд, а он умер в самом расцвете сил из-за ерунды: печальная участь звезды «Зверобоя»

Андрей Хворов прославился на всю страну сразу после студенческой скамьи. Он исполнил главную роль в боевике «Зверобой», после чего артиста начали узнавать на улицах. Поклонники были уверены, что звезду экрана ждет успех не только в России, но и за границей, однако его судьба сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что после «Зверобоя» в карьере знаменитости начался спад. Из-за кризиса в стране и индустрии его не приглашали в кино, поэтому он сконцентрировался на театральной сцене. Но коллеги и фанаты были уверены: еще немного, и брутальным артистом заинтересуются продюсеры из Голливуда, настолько сильно он был похож на героев американских боевиков.

В кино Хворов вернулся только в начале нулевых. Звезда экрана начал с эпизодических ролей, но предложений становилось все больше и больше. Актер не отказывался от проектов, но на одной из работ неудачно упал, выполняя трюк. Хворов не придал значения легкому ушибу, из-за которого в итоге и скончался.

Как оказалось, у артиста лопнул сосуд в легком, но определить это удалось уже после его смерти. Первое время он не чувствовал никакого недомогания и болей, но однажды потерял сознание на глазах у жены. Та отвезла супруга в больницу, откуда врачи выписали его, не обнаружив никаких отклонений. А уже на следующий день Хворов скончался, так и не воплотив в жизнь свои карьерные мечты.