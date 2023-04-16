По «немецкому Децлу» из Tokio Hotel девчонки сходили с ума: сегодня вы его не узнаете

О немецких рокерах из Tokio Hotel когда-то грезили все школьницы мира. В центре внимания были близнецы — готический солист Билл и «дредастый» гитарист Том. Что стало с парнем, которого у нас прозвали «немецким Децлом»?

В это трудно поверить, но сегодня 33-летний Том Каулитц легко сливается с толпой. Музыкант выглядит как самый обычный горожанин, никакие черты не выдают его рокерского прошлого. Теперь у Тома длинные волнистые локоны и роскошная борода, а широкие джинсы он сменил на классические костюмы. Судя по всему, над образом бывшего рок-идола тщательно поработала его супруга Хайди Клум.

Том женат на супермодели почти четыре года. Звезда мирового подиума старше возлюбленного на 16 лет, но эта разница в возрасте не преграда для их любви. Супруги души не чают друг в друге и буквально светятся от счастья.

Tokio Hotel «взорвали» мир в нулевых. Однако популярность далась музыкантам непросто: им то и дело приходилось отбиваться от назойливых поклонниц. Братьев Каулитц постоянно преследовали, а однажды к ним в дом ворвались безумные фанаты. Билл и Том срочно переехали в Америку, где «отсиживались» четыре года.