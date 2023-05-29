По навету обозленного бывшего: в этот миф о принцессе Диане поверили все

О жизни и характере Дианы Спенсер до сих пор ходит множество разных слухов. Далеко не все, что говорят о принцессе, является правдой. К некоторым мифам о ней приложил руку и принц Чарльз, а ныне король Великобритании Карл III.

Именно он сделал так, что все ошибочно считали его экс-супругу скромницей. Еще до свадьбы монарших особ Спенсер окрестили скромной Ди, поскольку при разговоре с кем-либо она всегда опускала голову вниз. Однако делала это народная принцесса вовсе не потому, что смущалась.

Чарльз привил возлюбленной комплексы из-за ее высокого роста — 175 см. Диане запрещалось носить туфли на каблуке, когда она выходила в свет вместе с мужем. Кроме того, фотографировали пару особым образом: наследник престола вставал на ступень выше, а Спенсер была вынуждена класть голову ему на плечо или сутулиться, чтобы быть ниже.

Впоследствии леди Ди казалось, что и другим людям неудобно находиться рядом с ней. Именно по этой причине она склоняла голову при разговоре с посторонними — принцесса полагала, что так ее собеседникам будет более комфортно.