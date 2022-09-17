По наследству перешел не только титул: Карла III ждет участь Елизаветы II

Королева Елизавета II всю жизнь праздновала два дня рождения. И если первый был общенациональным праздником с парадами и концертами, то второй проходил более скромно. Как оказалось, Карл III станет продолжателем этой необычной традиции.

Впервые официально ввел второй день рождения Георг II в 1748 году. Ему захотелось устроить масштабные гуляния в свою честь, поэтому он придумал новый праздник и совместил его с парадом Trooping the Colour, который традиционно проходит летом. С того времени все монархи Великобритании отмечают два дня рождения.

В случае с Елизаветой дата второго праздника оказалась плавающей. Англичане продолжали чествовать королеву в день Trooping the Colour, но подданные из других стран изменили традицию. Например, в Новой Зеландии этот праздник приходится на первый понедельник июня, а в Канаде — на май.

Пока неизвестно, каким образом поступит Карл III, который не так давно стал королем. Возможно, он предпочтет точную дату или же не станет менять порядок, установленный его матерью. При этом эксперты не сомневаются, что он дважды в год будет принимать поздравления.