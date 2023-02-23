По мнению иностранцев, лучший фильм-катастрофу сняли в России: от него мурашки по коже

Считается, что лучшие фильмы-катастрофы производят в Голливуде. Однако не вся иностранная публика готова с этим согласиться, ведь, по мнению некоторых зрителей, лучший представитель этого жанра был снят в России.

Речь идет о картине «Метро», вышедшей в 2012 году. Зарубежные зрители отметили, что в этом фильме есть все, что нужно для жанра катастрофы: напряжение, «цепляющий» сюжет, интересное взаимодействие персонажей друг с другом. По словам рецензентов, «Метро» держит внимание зрителя от начала и до конца, не дает заскучать ни на минуту, а в некоторых моментах становится жутко до мурашек. Кроме того, здесь нет героя-спасателя, который пришел бы и решил все проблемы. А это дает картине преимущество.

Однако российская публика встретила «Метро» куда прохладнее. Одни зрители обвинили режиссера Антона Мегердичева в подражании Голливуду, а другие назвали картину чересчур драматичной. Однако иностранцы этого даже не заметили. Своим мнением они поделились на площадке Imdb.com.