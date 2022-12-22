По Мистеру Икс из «Принцессы цирка» сходил с ума весь СССР: гляньте на него теперь

Игорь Кеблушек проснулся знаменитым после выхода на экраны картины «Принцесса цирка». Поклонницы заваливали артиста письмами и признаниями в любви. Однако, несмотря на такую популярность, звезда экрана решил не продолжать свою актерскую карьеру.

Дело в том, что Игорь никогда не мечтал оказаться на съемочной площадке. В картину Светланы Дружининой он попал совершенно случайно, а навалившаяся на него слава только отягощала, ведь фанатки не давали ему спокойно учиться. В итоге он не принял ни одного предложения от режиссеров и построил свою жизнь именно так, как хотел до «Принцессы цирка».

Так, окончив МГИМО, он отправился в Чехословакию, где стал дипломатом. В течение многих лет он занимался международной политикой, а после распада страны принял чешское гражданство и занялся бизнесом.

Сегодня бывшая звезда экрана все еще живет в Праге. Он помогает бизнесменам находить общий язык с правительством, а свободное время посвящает своей семье. При этом в Мистере Иск до сих пор угадывается его знаменитый герой. Кеблушеку удалось сохранить свою красоту и привлекательность.