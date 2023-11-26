По любимому рецепту Кобзона жареная говядина тает во рту: домашние будут просить добавки
Артист любил вкусно поесть.
Иосиф Кобзон обожал стейки. И знал, как приготовить любое мясо так, чтобы окружающие пускали слюнки. Рецепт жареной говядины, которая получается выше всяких похвал, он узнал от своего повара и с тех пор готовил только так, потому что улучшить идеальное невозможно.
Что понадобится и как готовить:
Отбиваем 200 г говяжьей вырезки (мясо важно выбирать парное, свежее), затем солим, перчим. Самое важное — смазать горчицей с двух сторон.
Также важно: стейк должен быть толщиной с палец. Жарить его нужно до того момента, пока не исчезнет кровь.
К готовому стейку Кобзон подавал гарнир из цветной капусты или брокколи (или всего вместе), которая отварена, но не до готовности, а до полуготовности. Из не слишком «правильного» подойдет также жареная картошка.
К стейку следует подать еще горчицу или кетчуп. Приятного аппетита!