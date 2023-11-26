Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи По любимому рецепту Кобзона жареная говядина тает во рту: домашние будут просить добавки

По любимому рецепту Кобзона жареная говядина тает во рту: домашние будут просить добавки

26 ноября 2023 15:00
По любимому рецепту Кобзона жареная говядина тает во рту: домашние будут просить добавки

Артист любил вкусно поесть. 

Иосиф Кобзон обожал стейки. И знал, как приготовить любое мясо так, чтобы окружающие пускали слюнки. Рецепт жареной говядины, которая получается выше всяких похвал, он узнал от своего повара и с тех пор готовил только так, потому что улучшить идеальное невозможно.

Что понадобится и как готовить:

Отбиваем 200 г говяжьей вырезки (мясо важно выбирать парное, свежее), затем солим, перчим. Самое важное — смазать горчицей с двух сторон.

Также важно: стейк должен быть толщиной с палец. Жарить его нужно до того момента, пока не исчезнет кровь.

К готовому стейку Кобзон подавал гарнир из цветной капусты или брокколи (или всего вместе), которая отварена, но не до готовности, а до полуготовности. Из не слишком «правильного» подойдет также жареная картошка.

К стейку следует подать еще горчицу или кетчуп. Приятного аппетита!

Фото: Legion Media, unsplash
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше