По лицу не скажешь: образованию этого татуированного качка можно позавидовать

Многие актеры становятся заложниками своего образа, из-за которого к ним относятся снисходительно. На самом же деле звезды экрана довольно часто не ограничиваются только съемками в кино и могут работать по профессии, не имеющей к искусству никакого отношения.

С виду Дуэйн Скала Джонсон — татуированный качок. О том, что он ко всему прочему еще и спортсмен, знают многие. Актер — профессиональный рестлер, сумевший добиться всемирного признания и завоевать немалое количество титулов и наград. Например, он является 10-кратным чемпионом мира и пятикратным командным чемпионом. Но это далеко не все заслуги знаменитости.

Как оказалось, образованию популярного артиста можно смело позавидовать. Дуэйн Скала Джонсон может похвастаться сразу двумя специальностями — криминолога (получил диплом в 1995 году) и физиолога.