«По лицу и не скажешь»: правда о происхождении Фоменко обескуражила народ
Пользователи Сети не смогли сдержать свое удивление.
Николай Фоменко прославился не только как актер и музыкант, но и как продюсер и предприниматель. За годы карьеры он возглавлял группу «Секрет» и, например, принимал участие в разработке отечественных гоночных автомобилей Marussia. Однако мало кто знает подробности о семейной жизни знаменитости.
Дело в том, что отцом Фоменко был физик Владимир Фоменко, который являлся одним из создателей самонаводящихся ракет. Матерью же артиста стала балерина Галина Скрыпицина. Она происходила из древнего дворянского рода, первые упоминания о котором появились еще в XV веке. Артистка училась в Вагановском хореографическом училище, но из-за травмы была вынуждена оставить искусство и стала инженером-строителем.
Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданный факт из биографии Фоменко. Многие признались, что не догадывались о том, из какой интеллигентной семьи происходит актер. Другие же отметили, что карьера не соответствует его родословной.
«По его лицу и не скажешь о дворянском происхождении», «На лице Фоменко нет ни тени дворянства», «Если это дворянин, то я испанский летчик», — уверены поклонники знаменитости.