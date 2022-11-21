По красоте не уступает принцессе Диане: сестра Гарри и Уильяма произвела фурор

Почти 10 лет назад мир впервые узнал о двоюродной сестре принцев Гарри и Уильяма — леди Амелии. На балу дебютанток девушка поразила всех присутствующих своей красотой: миловидная стройная блондинка никого не оставила равнодушным. С тех пор британцы внимательно следят за жизнью леди Амелии, признавая, что по красоте она не уступает принцессе Диане.

Девушка смогла выстроить дружелюбные отношения с кузенами и хорошо общалась с Елизаветой II, поэтому ей были обеспечены приглашения на все королевские мероприятия. Уильям и Кейт даже позвали ее на собственную свадьбу. А вот Меган Маркл предусмотрительно не высылала приглашение двоюродной сестре жениха, чтобы та не затмила ее на церемонии.

При этом сейчас 27-летняя Амелия может позволить себе более свободный образ жизни, чем другие члены королевской семьи. Иногда она появляется на мероприятиях в довольно пикантных нарядах, у нее есть татуировки и официальное место работы — Амелия трудится в модном журнале и выходит на подиумы в рамках дизайнерских показов. В очереди на престол она всего лишь на 42-м месте.