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По фальшивым паспортам: всплыла правда о дикой выходке Аллегровой

3 июля 2022 11:32
По фальшивым паспортам: всплыла правда о дикой выходке Аллегровой

Звезда подошла к делу обстоятельно.

Личная жизнь Ирины Аллегровой всегда приковывала внимание прессы и публики, но один эпизод из ее прошлого оброс порочащей легендой.

Со своим четвертым избранником Игорем Капустой звезда отправилась не в ЗАГС, а в церковь. С помощью венчания Аллегрова хотела убедить отца и себя в том, что наконец-то сделала правильный выбор.

Стараниями журналистов певицу тут же заподозрили в неладном:

«Что венчались они по фальшивым паспортам, поддельным — не по своим документам — для того, чтобы получить необходимое разрешение от священника».

На самом деле все обстояло ровно наоборот: пара очень серьезно отнеслась к таинству, причастилась, исповедалась и получила благословение на брак. Семье казалось, что Ирина обрела настоящее счастье, которое продлится до конца ее дней.

Однако венчание не спасло эти отношения. Капуста не смог наладить общение с дочерью Аллегровой Лалой, и та однажды поставила матери жесткий ультиматум: либо она, либо муж, рассказали в передаче «Свадьбы в 90-е».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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