По этой советской актрисе сохли все мужчины СССР: сейчас ее просто не узнать

Чтобы обеспечить ребенку музыкальную карьеру, отец Натальи Фатеевой когда-то выменял сапоги на пианино. С миром нот и октав у нее не сложилось, зато во ВГИК выпускницу Харьковского театрального института Сергей Герасимов взял сразу на четвертый курс, где она училась с Людмилой Гурченко.

Алла Краева из «Случая на шахте восемь», дрессировщица Зоя из «Три плюс два», жена вождя народа команчи в «Человеке с бульвара Капуцинов» — голубоглазая красотка с необыкновенным голосом и потрясающим чувством стиля завоевала сердца миллионов зрителей. Среди них и три ее супруга. Владимира Басова она очаровала на съемках «Случая на шахте восемь». От первого мужа — харьковчанина — уехала, когда перебиралась в Москву, а с космонавтом Борисом Егоровым прожила пять лет.

88-летняя актриса уже 10 лет не снимается. с живет одна в московской пятикомнатной квартире. Ей тяжело передвигаться (не только ходить, даже сидеть) без посторонней помощи. В середине февраля ее помощница забила тревогу: якобы артистка снова попала в больницу и «совсем плоха».