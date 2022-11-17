По этой профессии во всем мире можно распознать выходца из бедной семьи

Многие страны мира страдают от социального и экономического неравенства. Подобные проблемы порождают разделение в обществе, что приводит к классификации профессий на успешные и нет. При этом только одна работа независимо от точки на карте выдает в человеке бедное происхождение.

Как выяснили исследователи, в большинстве стран, где уровень доходов богатых и бедных значительно разнится, к категории бедных профессий относится работа уборщиком или уборщицей. Такие люди всегда воспринимаются соотечественниками как выходцы из неблагополучных семей, которым удалось получить минимальное образование, из-за чего они и вынуждены заниматься таким неквалифицированным трудом.

Подобная ситуация складывается, например, в Великобритании, Японии, США и Индии. Жители этих и других стран не готовы изменять свое мнение о людях, вынужденных заниматься уборкой, и никак не стремятся исправить ситуацию.