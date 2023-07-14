По этой песне в нулевые народ сходил с ума: сегодня слушать стыдно

В нулевые российская поп-музыка могла похвастаться изобилием артистов. На сцене появилось множество певцов и певиц-однодневок, которые светили ярко, но недолго.

Одной из таких артисток стала мисс Россия-2003 Юлия Ахонькова, которая взяла псевдоним Julia Kova. Ее бойфренд, продюсер Владимир Дубовицкий, всячески раскручивал возлюбленную. И ему удалось достичь некоторых успехов.

Стараниями Дубовицкого в свет вышла песня «Бип-Бип», а затем и клип на эту композицию. Трек стал танцевальным хитом и гремел на всех школьных дискотеках. Под эту ритмичную незатейливую песню отплясывала вся молодежь.

Но теперь вчерашним подросткам даже стыдно такое переслушивать. Особенно впечатляет «высокоинтеллектуальный» текст, который, по их словам, написал первоклассник.

Ахоньковой так и не удалось стать звездой. Не помогло ни привлечение западных имиджмейкеров, ни прекрасная внешность Юлии. Отсутствие вокальных данных сделало свое дело.