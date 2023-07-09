По этой красотке из «Зайцев+1» сходили с ума все мужчины: как спустя годы выглядит пропавшая звезда

Главной ролью в карьере Натальи Костеневой стала эффектная Настя в ситкоме «Зайцев+1». По яркой героине сходил с ума не только главный герой Саша Зайцев, но и миллионы зрителей по всей стране. Однако уже в 2015 году она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, артистка вышла замуж за банкира Вадима Жирнова и решила отказаться от актерской профессии. Вместо этого она сконцентрировалась на изобразительном искусстве. Теперь Наталья пишет картины, которые выставляются в лучших галереях страны.

О жизни звезда ситкома рассказывает в социальных сетях. И, как отмечают поклонники, за прошедшие годы изменилась не только профессия, но и внешность Костеневой. Знаменитость выглядит более утонченно и элегантно, и в ней больше не узнать гламурную Настю Ляпину, предпочитавшую экстремально глубокие декольте.