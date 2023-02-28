По этой красавице-модели сходил с ума весь мир: посмотрите, что с ней стало к 49 годам

Хайди Клум, супермодель и главный «ангел» Victoria’s Secret, прославилась в 1990-х, демонстрируя бра по 10 миллионов долларов. К своему 50-летнему юбилею она подходит красавицей с четырьмя детьми от разных мужчин и желанием обрести пятого.

Одна из самых известных манекенщиц мира сделала свой выбор в пользу подиума после победы в конкурсе красоты, где из 25 000 претенденток выбрали именно ее, 18-летнюю немку из городка в Северном Рейне-Вестфалии.

После переезда в Америку и подписанного с Victoria’s Secret контракта о Хайди заговорили и якобы даже дали ей прозвище Тело за безупречную фигуру. Супермодель пробовала себя на телевидении (ведет реалити-шоу о том, как стать манекенщицей), в музыке (записала трек со Снуп Доггом) и кинематографе («Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», «Дьявол носит Prada»).

Звезда модного мира счастлива в браке с третьим мужем — гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. В феврале они отметили четвертую годовщину свадьбы, выложив совместное фото топлес.