По этому знаку вы точно определите, что мужчина Близнец влюблен в вас по уши

Когда девушки влюбляются, они готовы кричать о своих чувствах на весь мир. Сияющий взгляд, загадочная улыбка на губах, чуть более кокетливый наряд, чем обычно, летящая походка - узнать влюбленную барышню в толпе не составит особого труда. С мужчинами сложнее - они опасаются, что любовь сделает их уязвимее, и не демонстрируют ее так же открыто. Раскусить влюбленного по уши парня поможет знак зодиака. Рассказываем, какая милая и трогательная особенность Близнецов подскажет, что представитель знака от вас без ума.

Мужчина-Близнецы становится рассеянным

Парни, рожденные под воздушным знаком Близнецов - ходячие загадки. Понравиться им очень непросто - никакие ухищрения, соблазнительные наряды и томные взгляды не помогут, если представитель знака не чувствует с девушкой духовного единения и сходства интересов.

Тем приятнее и почетнее стать той самой, что покорит сердце загадочного мужчины-Близнеца.

Но как это понять? Уроженцы знака настолько непредсказуемые и изменчивые, что, кажется, совершенно невозможно уловить перемены в их поведении.

Но на самом деле, конечно же, есть один нюанс, заметив который, можно будет с полной уверенностью констатировать: парень-Близнецы влюбился по уши! Поэтому девушкам стоит как следует сосредоточиться и включить всю свою наблюдательность, чтобы разглядеть намек на чувства.

Звезды говорят, что представители воздушной стихии, влюбившись, становятся удивительно рассеянными. Нет, конечно же, Близнецы и раньше не были самой серьезностью и сосредоточенностью, могли перепутать время и наступить в лужу, засмотревшись вверх, но тут все несколько иначе.

Парень-Близнецы, в сердце которого попала стрела Амура, витает в облаках 24/7.

Он забывает и путает такие вещи, которые сроду бы не перепутал, ходит задумчивый и порой вовсе не слышит вопросов и реплик, с которыми к нему обращаются. Хм, что-то здесь определенно не так!

Подозрительный звоночек, намекающий на то, что уроженец знака от кого-то без ума - то, что он никуда не торопится. Обыкновенно мужчина-Близнецы, как Фигаро, находится то тут, то там, в десятке мест одновременно.

Мечтательный взгляд обращен вглубь души, ну точно, влюбился в кого-то!

Если вы заметили все эти признаки, то поздравляем - мужчина-Близнецы неровно дышит к вам. А уж как скоро он расскажет об этом прямо - вопрос другой. Представители воздушного знака могут подольше поиграть в независимость, чтобы насладиться состоянием влюбленности.