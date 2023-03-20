По этому южнокорейскому актеру сходит с ума весь мир: только взгляните на него (фото)

Сложно поверить, что ему уже больше 40 лет.

Азиатский кинематограф за последние несколько лет занял уверенные позиции в мировом прокате, а некоторые картины затмевают даже голливудские блокбастеры. И особое место в этой индустрии отводиться южнокорейским дорамам.

Главной звездой этого жанра стал Ли Дон-ук. Актер сеялся в множестве телесериалов, а благодаря таланту и профессионализму прославился даже за пределами своей страны. Поклонницы артиста по всему миру с нетерпением ждут его новых проектов и восхищаются внешностью этого красавца.

Кореец в 41 год выглядит минимум на 10 лет моложе. Такого результата он добился благодаря правильному питанию, а также физическим нагрузкам. И теперь, глядя на этого вполне зрелого мужчину, трудно поверить, что он разменял уже пятый десяток. Такую удивительную внешность не обошли стороной и модные дома, поэтому Лин не только снимается в кино, но и рекламирует косметику.