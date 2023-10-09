По этому признаку легко вычислите слабого мужчину: мудрая цитата Мэрилин Монро

Мэрилин Монро по праву считается секс-символом XX века. Ослепительная блондинка, она сводила зрителей с ума. Легенде кинематографа приписывали множество романов с сильными мира сего, в том числе и с президентом США Джоном Кеннеди. Неудивительно, что красотка разбиралась в мужской психологии.

К авторству Монро относят слова о том, что по-настоящему сильный мужчина не станет самоутверждаться за счет женщины, «имевшей слабость его полюбить». Увы, самой актрисе часто не везло с кавалерами, которые видели в Мэрилин лишь прекрасную куклу и секс-бомбу.

За первого супруга Джима Догерти будущая звезда вышла замуж в 16, лишь бы сбежать из очередной приемной семьи. Бейсболист Джо Ди Маджо страстно любил свою жену, но сильно ревновал ее. Третий муж, драматург Артур Миллер, не воспринимал бедняжку всерьез. Увы, никем не понятая и глубокая Мэрилин Монро умерла в 36 лет, так и не построив крепкую семью.