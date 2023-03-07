По этому актеру страдают все женщины Турции: и вы тоже будете, увидев его фото

Фанаты не могут сдержать своего восторга при виде актера.

Толга Менди начал карьеру артиста в 2015 году. За прошедшее время он успел принять участие в пяти сериалах, среди которых, например, «Сердце ветра» и «Новая невеста». И, несмотря на маленький актерский стаж, артист уже успел привлечь к себе повышенное внимание публики не только на родине, но и за рубежом.

От проекта к проекту армия поклонников Менди только увеличивается. Как отмечают фанаты, артист отличается красотой и талантом, его смело можно назвать самым привлекательным актером Турции.

Своим восторгом пользователи Сети делятся в социальных сетях знаменитости. Под каждой публикацией они осыпают его комплиментами и признаются, что с нетерпением ждут новых проектов в фильмографии 29-летнего Менди.