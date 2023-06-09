По этим вещам мужчины определяют закомплексованную женщину: такую все обходят стороной

Любая женщина в душе мечтает казаться стервой, львицей и тигрицей для мужчин. Показать свою уязвимость, ранимость и тонкую душу, особенно на первом свидании, — значит проявить слабость для современных представительниц прекрасного пола. Этого не хочет никто, даже самая неуверенная в себе леди. Однако проверенный способ «спалиться» и всему свету рассказать о своей закомплексованности все-таки есть. И миллионы женщин день ото дня совершают эту ошибку. Вот что они делают.

О том, какая женщина перед мужчиной, многое говорит ее одежда. И внимательный кавалер всегда определит в толпе неуверенную в себе леди. Как? По наряду. Сейчас в моду активно и плотно вошел силуэт oversize. Мешковатая одежда буквально заполонила прилавки. Но так ли она нужна уверенной в себе красавице. Под одеждой «на вырост» принято маскировать лишний вес или недостатки фигуры.

По мнению многих психологов, уверенная в себе женщина никогда не наденет на свидание «балахон», потому что то, как она одета на встрече с понравившимся мужчиной, всегда отражает ее уровень уверенности в себе. Так что, наряжаясь на романтическое свидание, стоит помнить о каждой, даже мелкой, детали. И если не хотите прослыть закомплексованной толстушкой, то выбирайте платье с умом.