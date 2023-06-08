По этим вещам легко вычислить провинциалку: есть в гардеробе у каждой второй

Быть холеной столичной штучкой и, главное, выглядеть такой в глазах других — это голубая мечта почти любой женщины. Все усилия таких представительниц прекрасного пола направлены на следование трендам и попытки угнаться за быстротечной и молниеносно меняющейся модой.

Чтобы казаться московской светской львицей, даже если вы такой и не являетесь, нужно просто соблюсти пару правил и навсегда выбросить из платяного шкафа целый список вещей из стоп-листа.

Первое и самое важное — нижнее белье. Бюстгальтеры с пуш-апом нынче являются моветоном и даже «колхозом». В моде естественность и простота. А парадно-выходные рюшечки с килограммом поролона стоит без зазрения совести выбросить в мусорное ведро.

Обтягивающие силуэт вещи, которые вы носите на постоянной основе, стоит тоже оставить за бортом. В тренде сегодня если не оверсайз, то простые силуэты, которые оставляют мужчинам хоть какую-то загадку и пищу для воображения. Обтягивающий наряд хорош в спортзале, но не на светской вечеринке.

А еще важно отказаться от «идеальной» укладки. Кудри волосок к волоску — дурной тон. Естественность, которая прочно укоренилась в модных трендах, распространила свое влияние не только на одежду, но и на прически и на маникюр.